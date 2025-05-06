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УПЛ визначила найкращих гравця та тренера квітня в чемпіонаті

Олег Дідух — 6 травня 2025, 19:10
УПЛ визначила найкращих гравця та тренера квітня в чемпіонаті
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Визначилися найкращі гравець і тренер квітня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Обидві нагороди дісталися представникам Динамо. Найкращим гравцем було визнано нападника киян Владислава Ваната. У голосуванні він випередив партнера по команді Андрія Ярмоленка, а також Владислава Велетня із Колоса та Теді Цару з Олександрії.

У чотирьох квітневих матчах УПЛ Ванат відзначився 3 голами та 1 асистом.

Олександр Шовковський у боротьбі за приз найкращого тренера квітня випередив Руслана Костишина з Колоса, Руслана Ротаня з Олександрії та Сергія Шищенка з Оболоні.

У чотирьох квітневих матчах УПЛ Динамо набрало 10 очок: 3 перемоги та 1 нічия.

Раніше повідомлялося про те, що Ванат зацікавив низку клубів АПЛ.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Олександр Шовковський Владислав Ванат

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