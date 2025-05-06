УПЛ визначила найкращих гравця та тренера квітня в чемпіонаті

Визначилися найкращі гравець і тренер квітня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Обидві нагороди дісталися представникам Динамо. Найкращим гравцем було визнано нападника киян Владислава Ваната. У голосуванні він випередив партнера по команді Андрія Ярмоленка, а також Владислава Велетня із Колоса та Теді Цару з Олександрії.

У чотирьох квітневих матчах УПЛ Ванат відзначився 3 голами та 1 асистом.

Олександр Шовковський у боротьбі за приз найкращого тренера квітня випередив Руслана Костишина з Колоса, Руслана Ротаня з Олександрії та Сергія Шищенка з Оболоні.

У чотирьох квітневих матчах УПЛ Динамо набрало 10 очок: 3 перемоги та 1 нічия.

Раніше повідомлялося про те, що Ванат зацікавив низку клубів АПЛ.