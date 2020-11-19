 Зірка НБА отримав серйозну травму на тренуванні | Баскетбол | Champion.com.ua
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Зірка НБА отримав серйозну травму на тренуванні

Сьогодні 15:55 149 0
Терміни відновлення Томпсона поки не відомі
Зірка НБА отримав серйозну травму на тренуванні
#Томпсон, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Зірковий захисник Голден Стейт Клей Томпсон на тренуванні отримав важку травму правого ахіллового сухожилля.

Про це повідомляє інсайдер Yahoo Кріс Хейнс.

Терміни відновлення триразового чемпіона НБА стануть відомі після отримання результатів МРТ-обстеження, яке Томпсон пройде сьогодні.

Томпсон через розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна пропустив сезон 2019-2020. Один з найкращих снайперів сучасності отримав пошкодження у фінальній серії плей-оф 2019 року проти Торонто.

Клей Томпсон провів в НБА 619 матчів. В середньому за гру 30-річний захисник набирає по 19,5 очка, 3,5 підбирання і 2,3 передачі.

Нагадаємо, Едвардс став першим номером драфту 2020 року.

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