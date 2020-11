Зірка НБА отримав серйозну травму на тренуванні

Зірковий захисник Голден Стейт Клей Томпсон на тренуванні отримав важку травму правого ахіллового сухожилля.

Про це повідомляє інсайдер Yahoo Кріс Хейнс.

Терміни відновлення триразового чемпіона НБА стануть відомі після отримання результатів МРТ-обстеження, яке Томпсон пройде сьогодні.

Томпсон через розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна пропустив сезон 2019-2020. Один з найкращих снайперів сучасності отримав пошкодження у фінальній серії плей-оф 2019 року проти Торонто.

Yahoo Sources: The fear is Golden State Warriors star Klay Thompson has suffered a significant Achilles injury. An MRI scheduled for tomorrow morning.