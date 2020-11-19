 Едвардс став першим номером драфту 2020 року | Баскетбол | Champion.com.ua
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Едвардс став першим номером драфту 2020 року

Сьогодні 09:55 171 0
Міннесота не стала нікого дивувати
Едвардс став першим номером драфту 2020 року
#Міннесота, #НБА

Джерело - iSport.ua.

У рамках драфту НБА 2020 року Міннесота Тімбервулвз під першим загальним номером вибрала захисника Ентоні Едвардса з університету Джорджії.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Також без несподіванок спрацювали і дві інші команди з ТОП-3. Голден Стейт вибрали Джеймса Уайзмена, а Шарлотт ламелі Болла.

ТОП драфту:

1. Ентоні Едвардс (Міннесота)

2. Джеймс Уайзмен (Голден Стейт)

3. ламелі Болл (Шарлотт).

4. Патрік Вільямс (Чикаго)

5. Ісаак Окоро (Клівленд)

Нагадаємо, Детройт продовжив контракт з Михайлюком.

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