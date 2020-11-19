Едвардс став першим номером драфту 2020 року

Джерело - iSport.ua.
У рамках драфту НБА 2020 року Міннесота Тімбервулвз під першим загальним номером вибрала захисника Ентоні Едвардса з університету Джорджії.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Також без несподіванок спрацювали і дві інші команди з ТОП-3. Голден Стейт вибрали Джеймса Уайзмена, а Шарлотт ламелі Болла.
ТОП драфту:
1. Ентоні Едвардс (Міннесота)
2. Джеймс Уайзмен (Голден Стейт)
3. ламелі Болл (Шарлотт).
4. Патрік Вільямс (Чикаго)
5. Ісаак Окоро (Клівленд)
Нагадаємо, Детройт продовжив контракт з Михайлюком.