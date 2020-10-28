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Збірна Бельгії втратила лідера команди перед матчем проти України

Сьогодні 16:11 1133 0
Центрова К’яра Лінскенс вибула на чотири місяці через травму меніска
Збірна Бельгії втратила лідера команди перед матчем проти України
#Україна, #Бельгія

Джерело - ФБУ.

Жіноча національна збірна Бельгії втратила одну з лідерок команди напередодні відбіркового матчу Євробаскета-2021 проти України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Через пошкодження меніска на чотири місяці вибула центрова К’яра Лінскенс. 

Травми баскетболістка зазнала в матчі чемпіонату Італії, у якому її Кампобассо поступилася Емполі - 57:80. 

У першому відбірковому матчі збірних у листопаді 2019 року, коли бельгійки перемогли українок з рахунком 83:66, Лінскенс була другою у своїй команді за результативністю та ефективністю. Тоді вона за 22 хвилини набрала 16 очок, 6 підбирань та 2 передачі. 

Збірні України та Бельгії мають зіграти номінально домашній для нашої команди відбірковий матч Євробаскета-2021 14 листопада в ізольованому місці в Португалії. Там же збірна України 12 листопада зіграє номінально домашній поєдинок проти Фінляндії. 

Наразі збірна України друга в групі G після гостьової поразки Бельгії (66:83) та домашньої перемоги проти Португалії (72:60). 

Нагадаємо, Київ-Баскет у неймовірному матчі здолав Дніпро у Суперлізі.

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