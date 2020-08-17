Жіночий Прометей отримав суперників у Єврокубку ФІБА

ФІБА провела жеребкування жіночих єврокубкових турнірів нового сезону.

Зокрема суперників отримав жіночий Прометей, який виступатиме від України в Єврокубку.

На груповому етапі Прометей зіграє проти угорських Сексарда та Дьйора, турецької Кайсері.

У кваліфікації Єврокубка швейцарський Вінтертур українки Ольги Яцковець зіграє проти французького Ено.

Також відбулося жеребкування жіночої Євроліги. У першій групі чеська УСК Прага українки Анастасії Ковтун зіграє проти турецької Фенербахче, іспанської Парфумеріас Авеніда, переможця кваліфікації Мішкольц (Угорщина) – Ізміт (Туреччина), французького Асвела, польської Гдині та російських Динамо (Курськ) і Надєжди.