Гравець Брукліна повторив антирекорд НБА

Гравець Брукліна Джастін Андерсон повторив антирекорд НБА у матчі з Орландо (108:96).

Про це повідомляє журналіст Джастін Кубатко.

Андерсон зробив 12 кидків з триочкової зони і жодного разу не потрапив. Раніше аналогічний антирекорд встановили Брук Лопес в листопаді 2018 року і Ерік Гордон в лютому 2020 року.

The Nets' Justin Anderson went 0-12 from 3-point range today, tying the NBA record for most 3-pointers attempted in a game without a make. The other players to go 0-12 from long range are Brook Lopez (Nov. 23, 2018) and Eric Gordon (Feb. 4, 2020).