Сакраменто Леня перемогло Нью-Орлеан, Бруклін переграв Орландо. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У НБА відбулися матчі регулярного сезону.
Сакраменто українця Олексія Леня святкувало перемогу. Українець набрав 6 очок.
НБА. Регулярний чемпіонат
11 серпня
Орландо - Бруклін 96:108 (22:34, 21:26, 29:25, 24:23)
Сан-Антоніо - Х'юстон 123:105 (31:25, 35:24, 32:29, 25:27)
Філадельфія - Фінікс 117:130 (27:23, 31:40, 32:32, 27:35)
Мемфіс - Бостон 107:122 (17:24, 23:32, 33:27, 34:39)
Даллас - Портленд 131:134 (31:38, 27:28, 37:32, 36:36)
Вашингтон - Мілуокі 113:126 (21:24, 35:42, 28:33, 29:27)
Сакраменто - Нью-Орлеан 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22)
Раніше, Сакраменто із Ленем програло Х'юстону.