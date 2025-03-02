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На війні проти Росії загинув український волейболіст Андрій Романов

Микола Дендак — 2 березня 2025, 12:10
На війні проти Росії загинув український волейболіст Андрій Романов

Український волейболіст Андрій Романов загинув на війні України проти Росії.

Про це повідомляє ВК Кроп.

На момент смерті йому було 33 роки. В Андрія залишилася дружина та маленький син.

Романов після початку повномасштабного вторгнення Росії почав займатися волонтерством, пізніше доєднався до Сил оборони та став бойовим медиком.

Нагадаємо, раніше на війні загинув український футболіст Микита Калін. Напередодні Міністерство молоді та спорту повідомило, що війна Росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів.

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Також стало відомо, що на війні з Росією загинув багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк.

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Романов

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