Різник – про перемогу над Олександрією: Дуже важка гра

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник залишився задоволений перемогою команди в матчі 19 туру над Олександрією, хоча й відзначив силу суперника.

Футболіст дав свій коментар для УПЛ ТБ.

"Дуже тяжка гра для нас. Ми розуміли, що зараз Олександрія на ходу, це дуже сильна, збалансована команда, гарний підбір гравців. Дуже симпатизує їхня гра. Вони намагаються грати в футбол, у пас, тому це дуже серйозний суперник. Добре, що вийшло перемогти.



Ми зіграли на нуль. Так, у кожному матчі є моменти, які призводять до небезпечних моментів. Зіграли надійно в обороні та знайшли свої моменти в атаці. Тому перемогли.



Звісно, треба бути впевненим у команді, що ми переможемо. Ми виходимо на кожну гру перемагати, тому треба вірити до останнього. Ми повірили, забили свій м’яч, потім уже пішла відкрита гра, і ми цим скористались", – розповів Різник.