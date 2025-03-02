Результат бою вирішили через помилку рефері: промоутер про бій Джервонти та Роуча

Американський промоутер Лу Ді Белла вважає несправедливим рішення суддів щодо бою Джерсонти Девіса та Ламона Роуча, який завершився внічию.

Про це промоутер розповів у соцмережі "Х".

"Жахливо, що результат бою такого напруження вирішила помилка рефері. Помилка, яку слід було виправити. Не можна просто стати коліно. Поєдинок був близьким, і, на мою думку, Роуч заслуговує на негайний реванш", – написав Ді Белла.

Зазначимо, 30-річний Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна. 29-річний Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.

На сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем.