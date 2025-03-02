Марк Маркес виграв гонку Гран-прі Таїланду MotoGP, його молодший брат фінішував другим

Іспанський гонщик команди Ducati Lenovo Марк Маркес став переможцем першого етапу MotoGP сезону-2025 – Гран-прі Таїланду-2025.

6-разовий чемпіон світу виявився швидшим за свого молодшого брата Алекса Маркеса. Також іспанець випередив Франческо Баньяя, який у попередньому сезоні був претендентом на титул. Італієць фінішував третім.

Зауважимо, що Марк розпочинав першим, але на 7 колі віддав лідерство брату. І лише за 4 кола до кінця зумів повернути лідерську позицію.

MotoGP. Результати гран-прі Таїланду

Марк Маркес (Дукаті) – 26 кіл. Алекс Маркес (Дукаті) +1.732. Франческо Баньяя (Дукаті) +2.398. Франко Морбіделлі (Дукаті) +5.176. Ай Огура (Апрілья) +7.450. Марко Бедзеккі (Апрілья) +14.967. Жоанн Зарко (Хонда) +15.225. Бред Біндер (КТМ) +19.929. Енеа Бастьяніні (КТМ) +20.053. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +21.546.

Напередодні Марк Маркес став переможцем спринту на Гран-прі Таїланду-2025 та отримав 12 очок. Тож ця перемога дозволила йому збільшити відрив від конкурентів. Зазначимо, що за перемогу в гонці дається 25 балів, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.

Нагадаємо, що чинний чемпіон серії Хорхе Мартін з Aprilla Racing пропустив перший етап сезону через травму отриману на тренуванні.