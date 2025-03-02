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Марк Маркес виграв гонку Гран-прі Таїланду MotoGP, його молодший брат фінішував другим

Микола Дендак — 2 березня 2025, 11:15
Марк Маркес виграв гонку Гран-прі Таїланду MotoGP, його молодший брат фінішував другим
Марк Маркес
MotoGP

Іспанський гонщик команди Ducati Lenovo Марк Маркес став переможцем першого етапу MotoGP сезону-2025 – Гран-прі Таїланду-2025.

6-разовий чемпіон світу виявився швидшим за свого молодшого брата Алекса Маркеса. Також іспанець випередив Франческо Баньяя, який у попередньому сезоні був претендентом на титул. Італієць фінішував третім.

Зауважимо, що Марк розпочинав першим, але на 7 колі віддав лідерство брату. І лише за 4 кола до кінця зумів повернути лідерську позицію.

MotoGP. Результати гран-прі Таїланду

  1. Марк Маркес (Дукаті) – 26 кіл.
  2. Алекс Маркес (Дукаті) +1.732.
  3. Франческо Баньяя (Дукаті) +2.398.
  4. Франко Морбіделлі (Дукаті) +5.176.
  5. Ай Огура (Апрілья) +7.450.
  6. Марко Бедзеккі (Апрілья) +14.967.
  7. Жоанн Зарко (Хонда) +15.225.
  8. Бред Біндер (КТМ) +19.929.
  9. Енеа Бастьяніні (КТМ) +20.053.
  10. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +21.546.

Напередодні Марк Маркес став переможцем спринту на Гран-прі Таїланду-2025 та отримав 12 очок. Тож ця перемога дозволила йому збільшити відрив від конкурентів. Зазначимо, що за перемогу в гонці дається 25 балів, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.

Нагадаємо, що чинний чемпіон серії Хорхе Мартін з Aprilla Racing пропустив перший етап сезону через травму отриману на тренуванні.

MotoGP Франческо Баньяя Марк Маркес

MotoGP

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