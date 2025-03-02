Не став звинувачувати: Лунін оцінив виступ Куртуа в матчі з Бетісом

Воротар Реала Андрій Лунін не став звинувачувати Тібо Куртуа в пропущеному голі від Джонні в матчі з Бетісом, який команда програла.

Слова українця передає Defensa Central.

Лунін заявив тренеру воротарів, що удар з такої близької відстані дуже важко відбити, тож провини бельгійця немає.

Зазначимо, що у "вершкових" в активі наразі 54 очки. Стільки ж має і Барселона, але каталонці зіграли на одну гру менше. Лідером чемпіонату Іспанії є Атлетико – 56 очок.

У наступному поєдинку мадридський колектив зустрінеться з Атлетико – матч відбудеться четвертого березня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія підтвердив повернення Куртуа до команди напередодні матчів Ліги націй проти України.