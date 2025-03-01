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Вперше за 25 років: українські фігуристи виграли "срібло" юніорського чемпіонату світу

Олексій Погорелов — 1 березня 2025, 21:44
Артем Даренський та Софія Голіченко
Артем Даренський та Софія Голіченко
Getty Images

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський стали віцечемпіонами юніорського чемпіонату світу.

Сьогодні, 1 березня, в останній день проведення ЧС-2025 в угорському Дебрецені українці виступили в парному катанні. Голіченко та Даренський отримали за свій виступ 106,66 бали.

В загальному заліку вони мали 164,06 бали, чого вистачило для того, щоб виграти срібні медалі. Софія та Артем поступилися лише парі з Грузії, яка заробила 191,01 бали.

Ці нагороди стали для України першими за останні два роки на цих змаганнях. Варто також зазначити, що це перший випадок за останні 25 років, коли українські фігуристи стали другими на юніорському чемпіонаті світу.

Востаннє таке було в 2000 році, коли Україна виграла перші два місця: Альона Савченко та Станіслав Морозов стали чемпіонами, а Юлія Обертас та Дмитро Паламарчук стали срібними призерами змагань.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України визначилася зі складом, який поїде на чемпіонат світу з фігурного катання. Турнір проходитиме в американському Бостоні з 26 по 30 березня.

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