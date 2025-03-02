ПСВ – Арсенал: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Арсенал Лондон, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко, завітає до нідерландського ПСВ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 4 березня, на арені "Стадіон Філіпс" в Ейндховені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

"Каноніри" напряму пройшли у стадію 1/8 фіналу завдяки тому, що посіли 3 місце на етапі єдиної ліги. А ось ПСВ вийшов у цю стадію через додатковий етап. Там команда сенсаційно здолала Ювентус.

Матч-відповідь між ПСВ та Арсеналом відбудеться 12 березня. Зауважимо, що переможець цієї пари вийде на тріумфатора протистояння між Реалом та Атлетико Мадрид.