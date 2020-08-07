Сакраменто із Ленем обіграв Новий Орлеан, Х'юстон переміг Лейкерс. Результати матчів НБА

Відбулися матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

У НБА відбулися матчі регулярного сезону НБА.

Українець Олексій Лепт у матчі проти Нового Орлеана провів на майданчику понад 14 хвилин, заробив 8 очок, зробив 6 підбирань і одне перехоплення.

НБА. Регулярний чемпіонат

07 серпня

Сакраменто - Новий Орлеан 140:125 (49:39, 28:31, 40:33, 23:22)

Фінікс - Індіана 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24)

Мілуокі – Маямі 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18)

Даллас - Кліпперс 111:126 (22:23 36:36, 29:32, 24:35)

Денвер - Портленд 115:125 (26:27, 23:35, 38:30, 28:33)

Х'юстон - Лейкерс 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18)

Нагадаємо, Сакраменто із Ленем поступилося Далласу.