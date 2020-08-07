Сакраменто із Ленем обіграв Новий Орлеан, Х'юстон переміг Лейкерс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У НБА відбулися матчі регулярного сезону НБА.
Українець Олексій Лепт у матчі проти Нового Орлеана провів на майданчику понад 14 хвилин, заробив 8 очок, зробив 6 підбирань і одне перехоплення.
НБА. Регулярний чемпіонат
07 серпня
Сакраменто - Новий Орлеан 140:125 (49:39, 28:31, 40:33, 23:22)
Фінікс - Індіана 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24)
Мілуокі – Маямі 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18)
Даллас - Кліпперс 111:126 (22:23 36:36, 29:32, 24:35)
Денвер - Портленд 115:125 (26:27, 23:35, 38:30, 28:33)
Х'юстон - Лейкерс 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18)
Нагадаємо, Сакраменто із Ленем поступилося Далласу.