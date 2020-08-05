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Лень із Сакраменто поступився Далласу, Мілуокі обіграв Бруклін.

Сьогодні 08:28 828 0
Відбулися чергові матчі НБА
Лень із Сакраменто поступився Далласу, Мілуокі обіграв Бруклін.
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У НБА відбулися матчі регулярного сезону НБА.

Першу гру після відновлення сезону зіграв українець Олексій Лень, який за 3 хвилини набрав 3 очки (1-1 з гри, 1-2 штрафні).

НБА. Регулярний чемпіонат

05 серпня

Мілуокі – Бруклін 116:119 (34:40, 31:33, 23:21, 28:25)

Сакраменто – Даллас 110:114 (37:27, 23:29, 22:19, 13:20, 15:19)

Кліпперс - Фінікс 115:117 (23:27 33:36, 35:32, 24:22)

Індіана - Орландо 120:109 (43:22, 28:28, 21:26 28:33)

Маямі - Бостон 112:106 (33:28, 30:23, 28:32, 21:23)

Портленд - Х'юстон 110:102 (29:24, 32:32, 25:24, 24:22)

Нагадаємо, Лейкерс виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років.

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