 Збірна Україна почала тренувальний збір у Києві | Баскетбол | Champion.com.ua
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Збірна Україна почала тренувальний збір у Києві

Сьогодні 18:40 981 0
Збір завершиться 14 серпня
Збірна Україна почала тренувальний збір у Києві
#Багатскіс

Джерело - ФБУ.

Чоловіча національна збірна Україна сьогодні, 3 серпня, розпочала тренувальний збір, який завершиться 14 серпня.

Про це повідомляє ФБУ.

До складу команди увійшли 16 гравців. Тренування проходитимуть у малій залі Палацу спорту.

Відзначимо, що за сімейних обставин пропустить збір центровий Владислав Коренюк, водночас працюватиме із командою форвард Артем Ковальов.

У понеділок збірна проведе два тренування. У четвер відбудеться пресконференція за участі головного тренера команди Айнарса Багатскіса та гравця національної збірної.

Раніше, Одеса підписала американського захисника.

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