Збірна Україна почала тренувальний збір у Києві

Джерело - ФБУ.
Чоловіча національна збірна Україна сьогодні, 3 серпня, розпочала тренувальний збір, який завершиться 14 серпня.
Про це повідомляє ФБУ.
До складу команди увійшли 16 гравців. Тренування проходитимуть у малій залі Палацу спорту.
Відзначимо, що за сімейних обставин пропустить збір центровий Владислав Коренюк, водночас працюватиме із командою форвард Артем Ковальов.
У понеділок збірна проведе два тренування. У четвер відбудеться пресконференція за участі головного тренера команди Айнарса Багатскіса та гравця національної збірної.
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