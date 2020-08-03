Збірна Україна почала тренувальний збір у Києві

Збір завершиться 14 серпня

Джерело - ФБУ.

Чоловіча національна збірна Україна сьогодні, 3 серпня, розпочала тренувальний збір, який завершиться 14 серпня.

Про це повідомляє ФБУ.

До складу команди увійшли 16 гравців. Тренування проходитимуть у малій залі Палацу спорту.

Відзначимо, що за сімейних обставин пропустить збір центровий Владислав Коренюк, водночас працюватиме із командою форвард Артем Ковальов.

У понеділок збірна проведе два тренування. У четвер відбудеться пресконференція за участі головного тренера команди Айнарса Багатскіса та гравця національної збірної.

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