Одеса підписала американського захисника

Одеська команда продовжує підсилюватися

Джерело - ФБУ.

Новим гравцем Одеси став американський захисник Баден Джаксен.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З 2009 до 2013 року Джаксен виступав за команду університету Північна Кароліна, був гравцем стартової п'ятірки. У свій випускний сезон в NCAA захисник набирав 7.8 очка, робив 4.2 передачі та 2.4 підбирання, відігравши всі 36 матчів сезону у стартовій п’ятірці.

Також американець виступав за клуби G-Ліги Айдахо Стемпід та Лос-Анджелес Ді-Фендерс, грав у Франції, Канаді, на Кіпрі, у Греції, Катарі та Латвії.

У січні 2019 року захисник перейшов у БК Самара, у складі якого став кращим найкращим снайпером команди в регулярному чемпіонаті Суперліги-1, в середньому за матч набираючи 16,5 очка. У сезоні 2019/20 Джаксен відіграв за Самару 25 матчів, набираючи 11.3 очка, 2.3 підбирання та 1.6 передачі.

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