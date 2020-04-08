Михайлюк: Можливо чемпіонат НБА дограють у Вегасі

Команди НБА, які не потрапляють в плей-оф, вже подумки готуються до того, що продовження сезону не буде.

Про це заявив українець Станіслав Михайлюк.

"Ті команди, які не потрапляють в плей-оф, вже подумки готуються до того, що продовження сезону не буде. Доктора зв'язуються з нами кожен день, менеджмент команди дає нам новини, як тільки вони з'являються. У нас були командні розмови - в одному дзвінку брало участь 30-40 осіб. Головний менеджер говорив, а всі слухали.

Що стосується інформації, яка гуляє всередині ліги, то всі думають, що, можливо, ігри будуть влітку в Вегасі. Кожна команда зіграє по чотири гри і почнеться плей-оф. Ніхто не знає точно - може бути все що завгодно. Таким командам, як Сакраменто, Мемфіс, Портленд, трохи відстають від зони плей-оф, потрібно зіграти і визначитися, хто потрапить до вісімки", - зазначив Михайлюк.