Оклахома-Сіті перемогла Сакраменто Леня, Індіана переграла Портленд. Результати матчів НБА

У НБА відбулися 4 матчі

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.

Українець Лень у складі Сакраменто набрав 11 очок, але його команда поступилася Оклахомі-Сіті.

НБА. Регулярний чемпіонат

28 лютого

Філадельфія - Нью-Йорк 115:106 (26:21, 35:25, 26:33, 28:27)

Індіана - Портленд 106:100 (30:24, 13:25, 37:26, 26:25)

Оклахома-Сіті - Сакраменто 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

Голден Стейт - Лейкерс 86:116 (24:24, 28:30, 17:40, 17:22)

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі попрощалися з Кобі Браянтом.