Оклахома-Сіті перемогла Сакраменто Леня, Індіана переграла Портленд. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
Українець Лень у складі Сакраменто набрав 11 очок, але його команда поступилася Оклахомі-Сіті.
НБА. Регулярний чемпіонат
28 лютого
Філадельфія - Нью-Йорк 115:106 (26:21, 35:25, 26:33, 28:27)
Індіана - Портленд 106:100 (30:24, 13:25, 37:26, 26:25)
Оклахома-Сіті - Сакраменто 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)
Голден Стейт - Лейкерс 86:116 (24:24, 28:30, 17:40, 17:22)
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі попрощалися з Кобі Браянтом.