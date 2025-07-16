Збірна України поступилась Сербії у плейоф Євробаскету U-20

Сьогодні, 16 липня, молодіжна збірна України, яка посіла четверте місце в групі С, в рамках 1/8 фіналу зустрілась з переможцем групи D — командою Сербії.

Матч завершився з рахунком 75:61 на користь сербів. "Синьо-жовті" надалі зіграють у плейоф за 9-16 місця.

Найкращим у складі збірної України став Максим Кличко, який набрав 19 очок та зробив 8 підбирань.

Євробаскет-2025 U-20 – груповий етап

1/8 фіналу, 14 липня

Україна – Сербія 61:75 (13:18, 15:20, 20:20, 13:17)

Україна: Сушкін 12 + 4 передачі, Сипаало 5 + 8 підбирань + 2 блок-шота, Йяму 2 + 8 підбирань, Бутко 2, Колаволе 2 – 6 втрат – старт, Кличко 19 + 8 підбирань + 2 блок-шота, Ліщина 11, Лохманчук 5 + 2 перехоплення, Ситар 2, Романиця 1, Упир 0, Кузнецов 0

Нагадаємо, молодіжна збірна України завершила груповий етап з трьома поразками. "Синьо-жовті" поступились Німеччині (62:64), Бельгії (55:65) та Італії (60:80), і посіли останнє місце у групі С.

Наступним суперником команди Плеханова стане Чехія, яка у 1/8 фіналу програла Іспанії.