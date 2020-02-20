Збірна України оголосила фінальну заявку на матч проти Австрії

Стала відома заявка збірної України на матч з Австрією

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 20 лютого, збірна України проведе стартовий матч відбору на Євробаскет-2021 проти команди Австрії.

Головний тренер української збірної Айнарс Багатскіс визначився з фінальною заявкою на матч — 12-ма гравцями, які протистоятимуть австрійцям у виїзному матчі:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна)

Віталій Зотов (Хімік, Україна)

Кирило Марченко (Хімік, Україна)

Олександр Липовий (Промітеас, Греція)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна)

Форварди

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна)

Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна)

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія)

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна)

Володимир Герун (Унікаха, Іспанія)

Центровий

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна)

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія)

Нагадаємо, збірна України зберегла місце у ТОП-30 рейтингу ФІБА.