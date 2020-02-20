Збірна України оголосила фінальну заявку на матч проти Австрії

Джерело - ФБУ.
Сьогодні, 20 лютого, збірна України проведе стартовий матч відбору на Євробаскет-2021 проти команди Австрії.
Головний тренер української збірної Айнарс Багатскіс визначився з фінальною заявкою на матч — 12-ма гравцями, які протистоятимуть австрійцям у виїзному матчі:
Захисники
Денис Лукашов (Прометей, Україна)
Віталій Зотов (Хімік, Україна)
Кирило Марченко (Хімік, Україна)
Олександр Липовий (Промітеас, Греція)
Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна)
Форварди
Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна)
Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна)
В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія)
Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна)
Володимир Герун (Унікаха, Іспанія)
Центровий
В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна)
Артем Пустовий (Барселона, Іспанія)
Нагадаємо, збірна України зберегла місце у ТОП-30 рейтингу ФІБА.