Збірна України зберегла місце у ТОП-30 рейтингу ФІБА

Українки перебувають на 26-му місці

Джерело - ФБУ.

В оновленому рейтингу жіночих національних збірних команда України зберегла позицію у ТОП-30.

Про це повідомляє ФІБА.

Українки перебувають на 26-му місці. Очолюють рейтинг збірні США, Австралії та Іспанії.

Суперники збірної Срджана Радуловича у кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року з Бельгії піднялися на дві позиції на сьому сходинку в світі. Команда Португалії на 47-му місці, а Фінляндія – на 66-му.

Нагадаємо, у відборі на ЄвроБаскет-2021 наша жіноча збірна поступилася на виїзді Бельгії та перемогла в Харкові Португалію.

Наступні поєдинки кваліфікації збірна України зіграє в листопаді в Києві: 12 листопада проти Фінляндії, а за три дні проти Бельгії.

Раніше, Дніпро переміг Харківських Соколів та вийшов у лідери Суперліги.

Нагадаємо, Мессі став найкращим гравцем української Суперліги.