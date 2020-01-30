 Матч зірок Суперліги Паріматч: 10 років по тому | Баскетбол | Champion.com.ua
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Матч зірок Суперліги Паріматч: 10 років по тому

Сьогодні 17:05 153 0
Матч зірок Суперліги Паріматч: 10 років по тому

Джерело - Чемпіон.

1 лютого Київ чекає грандіозна баскетбольна подія. Після довгої 10-річної паузи в столиці знову відбудеться Матч зірок Суперліги Паріматч, який організатори назвали Назад в майбутнє. Це буде не просто спортивна подія. На паркет Палацу Спорту вийдуть найкращі баскетболісти України та зірки естради.

Крім матчу запланована конкурсна програма, конкурси слем-данків, триочкових, виступ команди французьких данкерів Barjrots Dunkers, а також жеребкування місця проведення Фіналу чотирьох Кубка України. Також на глядачів чекає виступ співачки Гайтани.

"Матч зірок Суперліги Паріматч - важлива подія в баскетболі. Ми раді, що через 10 років цей захід знову пройде у Києві. Parimatch, як один із ключових меценатів спорту, підтримує ФБУ і запрошує всіх любителів баскетболу в столичний Палац Спорту, щоб своїми очима побачити це грандіозне шоу" – коментує Вадим Місюра, представник ТМ Parimatch  

Хто переможе в Матчі всіх зірок Суперліги Паріматч передбачити дуже складно. Правда, прогнози були зроблені. Зокрема, щур Енджі разом з гуртом Пацики з Франека зробив свій вибір на користь збірної зірок України.

Але, в чому можна точно не сумніватися, гра традиційно вийти результативною. При цьому на майданчику може статися все що завгодно. Тренер може тимчасово стати суддею або гравцем. Або, може, баскетболісти взагалі запропонують зіграти комусь з уболівальників. Можливо все. Саме за це Матч зірок Суперліги Паріматч є для уболівальників однією з найбільш очікуваних подій сезону. Втім, тренери та гравці не приховують, що теж з нетерпінням чекають цієї гри і можливість взяти у ній участь оцінюється як щире визнання публіки.

Склади команд на Матч зірок Суперліги Паріматч:

Стартові п'ятірки збірної зірок України: Максим Луценко (Миколаїв), Олексій Онуфрієв (обидва - Миколаїв), Кирило Марченко, Андрій Войналович (обидва - Хімік), Макс Конате (Прометей)

Тренерська п'ятірка: Денис Лукашов (Прометей), Кирило Фесенко (Дніпро), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, В'ячеслав Петров (всі - Київ-Баскет)

Wild Card: Максим Корнієнко (Дніпро), Андрій Мироненко (Запоріжжя)

Тренери: Денис Журавльов (Дніпро), Віталій Степановський (Хімік)

Стартові п'ятірки збірної зірок Легіону: Генрі Дугат (Дніпро), Квентін Петерсон (Миколаїв), Кіндал Хілл (Київ-Баскет), Сеад Хаджіфейзович (Черкаські Мавпи), Рамел Браун (Одеса)

Тренерська п'ятірка: Брюс Мессі (Одеса), Джаред Террелл (Дніпро), Діон Райт (Черкаські Мавпи), Льюїс Салліван (Хімік), Майкл Майєрс (Прометей)

Wild Card: Делван Грем, Брендон Рендолф (обидва - Харківські Соколи)

Тренери: Карліс Муйжнієкс (Прометей), Айнарс Багатскіс (Київ-Баскет)

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