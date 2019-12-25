Харківські Соколи підписали американського центрового

Джерело - БК Харківські Соколи.
Харківські Соколи оголосили про підписання американського центрового Делвана Грема.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Ми раді повідомити про супер-трансфер нашого клубу - американець Делван Грем відтепер гравець Харківських Соколів. Цей гравець добре знайомий харківським прихильникам баскетболу, адже рівно рік тому він підписав контракт з Політехніком. За короткий проміжок часу Делван став лідером команди, одним з кращих гравців Суперліги та улюбленцем харківської публіки!", - розповіли у клубі.
Гравець виступатиме у клубі під 23 номером.
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