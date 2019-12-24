Олексій Лень не зможе допомогти Атланті у найближчих матчах

Центровий Атланти Олексій Лень отримав травму голеностопу у матчі регулярного чемпіонату НБА з Клівленд Кавальєрс.

Про це повідомляє Sport.ua.

Лень зіграв лише 6 хвилин, за які зробив два підбирання та 1 передачу. Після цього українець покинув майданчик і не зміг повернутися в гру.

Наразі невідомо, скільки Лень пропустить через травму.

У поточному сезоні українець проводить на майданчику в середньому 18 хвилин, за які набирає 8,6 очка, 5,3 підбору і 1,1 передачі.

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.

Нагадаємо, НБА має намір реформувати чемпіонат.