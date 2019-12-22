Хімік переграв Миколаїв, Прометей програв Київ-Баскету у Суперлізі

Прометей зазнав третьої поразки поспіль

Джерело - Чемпіон.

У матчах регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Миколаїв приймав Хімік, а Київ-Баскет завітав у гості до Прометея.

Чемпіон України Хімік вже у першій чверті забезпечив перевагу у 12 очок. Далі гості довели матч до перемоги, хоча до честі миколаївців їм вдалося відновити інтригу у зустрічі і програти лише з різницею у два очки.

Прометей зазнав третьої поразки поспіль у Суперлізі. Цього разу дебютант ліги програв київській команді, яка вже у першій чверті забезпечила 9 очок переваги.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

22 грудня

Миколаїв - Хімік 72:74 (12:24, 14:17, 22:21, 24:12)

Прометей - Київ-Баскет 74:88 (13:22, 23:24, 16:18, 22:24)

Раніше, Київ-Баскет розібрався із Запоріжжям.

Нагадаємо, Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА.