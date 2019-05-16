18-річний український центровий гратиме в США

Володимир Марковецький продовжить кар'єру в університеті Вашингтон Стейт

18-річний український центровий Володимир Марковецький продовжить кар’єру в США, де в наступному сезоні представлятиме в NCAA університетську команду Вашингтон Стейт.

Про це повідомляє офіційний сайт коледжу.

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Останні декілька років Марковецький провів в литовському Жальгірісі, де минулого року грав за дублюючий склад. Влітку 2018 року центровий дебютував у складі збірної України U-18 на чемпіонаті Європи, де набирав 11.3 очка та робив 8.3 підбирання за гру.

Команда Вашингтон Стейт представляє одну з найсильніших конференцій NCAA — Pac 12. Марковецький свій перший сезон проводитиме в якості фрешмена (новачка) і зможе відіграти за Вашингтон Стейт чотири роки.

Нагадаємо, Михайлюк провів тренування з дітьми у Черкасах.

Джерело - sport.ua.