Форвард Голден Стейт Ворріорс Кевін Дюрант став найрезультативнішим гравцем останнього матчу серії плей-оф проти Кліпперс, набравши 50 очок.

30-річний гравець побив свій особистий рекорд по результативності в НБА, який він встановив в попередній грі з Кліпперс - 45 очок.

Також, минулої гри Дюрант зробив 6 підбирань, зробив одну передачу, перехоплення і блокшот.

Нещодавно гравець Ворріорс встановив ще одне досягнення, обійшовши Оладжувона за кількістю очок в плей-оф і вийшов на 13-е місце.

Нагадаємо, Голден Стейт здолав Кліпперс і виграв серію. Також, Сан-Антоніо обіграв Денвер, зрівнявши рахунок у серії

Джерело - Чемпіон.