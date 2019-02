Український легкий форвард Святослав Михайлюк дебютував за Детройт у матчі регулярного чемпіонату з Нью-Йорком (120:103).

Михайлюк провів на паркеті 9 хвилин 13 секунд.

За цей час він набрав 3 очки, виконав 2 асисти і 1 підбирання.

Показник +/- українця склав -12.

