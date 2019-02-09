Детройт Михайлюка переграв Нью-Йорк. Інші результати матчів НБА

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли вісім матчів.

Детройт Святослава Михайлюка обіграв Нью-Йорк (120:103). Українець провів на майданчику 9 хвилин та набрав 3 очки.

Філадельфія перемогла Денвер (117:110).

Фінікс вдома поступився Голден Стейт (107:117).

НБА

Регулярний чемпіонат

Вашингтон - Клівленд 119:106 (41:27, 25:25, 26:34, 27:20)

Філадельфія - Денвер 117:110 (33:23, 23:33 27:26, 34:28)

Детройт - Нью-Йорк 120:103 (41:22, 22:32 26:30, 31:19)

Бруклін - Чикаго 106:125 (27:32, 21:23, 32:38, 26:32)

Даллас - Мілуокі 107:122 (29:29, 22:35 35:30, 21:28)

Фінікс - Голден Стейт 107:117 (31:26, 22:34 32:22, 22:35)

Новий Орлеан - Міннесота 122:117 (22:35 40:27, 28:26, 32:29)

Сакраменто - Маямі 102:96 (17:28, 33:31, 25:24, 27:13)

Нагадаємо, що Атланта програла Торонто, Лень набрав 4 очки.

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Джерело - Чемпіон.