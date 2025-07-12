Тренер Оболоні: Команда потроху набирає обертів
Новий головний тренер київської Оболоні Олександр Антоненко оцінив прогрес команди у межах підготовки до нового сезону Української Прем'єр-ліги.
Цитує наставника пресслужба клубу
Напередодні команди зіграла два спаринги з тернопільською Нивою (5:1, 0:1).
"Два матчі за день? Нам треба було передивитися гравців, як себе вони почувають протягом 90 хвилин гри. Тому що ми грали по 60 хвилин, по 45 хвилин. Зараз – 90. Нам треба було подивитися, хто як витримає, хто як під навантаженням витримує. Як вони перенесуть ігрову відстань у 90 хвилин.
Одні виграли, інші програли, але в нас було одне й те саме завдання. Ми можемо сказати тільки тоді, коли ми передивимося. Якщо в першій грі ми грали з командою, яка грала в чотири захисники, то в другому вони сідали у п’ять, і нам було тяжко. Ми просто перебудовувалися і намагалися зламати цю насичену оборону", – розповів він.
Також тренер підсумував перший етап літніх зборів команди.
"Висновки ми можемо зробити. Ми потроху набираємо обертів – в плані ігрової дисципліни, в плані ігрового ритму, в плані ставлення до гри гравців. Нам це дуже важливо.
Якщо на першому зборі ми працювали більше без м’ячів, то зараз у нас вже додається м’яч, додається набір кілометражу ігрового. Це зовсім різні речі", – зазначив Антоненко.
Нагадаємо, напередодні Оболонь оголосила про підписання трьох нових гравців. До складу "пивоварів" приєдналися захисники Дмитро Семенов та Євген Шевченко, а також голкіпер Вадим Сташків.