Тренер Оболоні: Команда потроху набирає обертів

Новий головний тренер київської Оболоні Олександр Антоненко оцінив прогрес команди у межах підготовки до нового сезону Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба клубу

Напередодні команди зіграла два спаринги з тернопільською Нивою (5:1, 0:1).

"Два матчі за день? Нам треба було передивитися гравців, як себе вони почувають протягом 90 хвилин гри. Тому що ми грали по 60 хвилин, по 45 хвилин. Зараз – 90. Нам треба було подивитися, хто як витримає, хто як під навантаженням витримує. Як вони перенесуть ігрову відстань у 90 хвилин.

Одні виграли, інші програли, але в нас було одне й те саме завдання. Ми можемо сказати тільки тоді, коли ми передивимося. Якщо в першій грі ми грали з командою, яка грала в чотири захисники, то в другому вони сідали у п’ять, і нам було тяжко. Ми просто перебудовувалися і намагалися зламати цю насичену оборону", – розповів він.