Ковтун пропустить рік через зміну громадянства

Олімпійський призер зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун, який змінив українське громадянство на хорватське, зможе повернутися до виступів у 2026 році.

Про це повідомляє Хорватська федерація гімнастики, яка 10 липня надіслала виконавчій раді Міжнародної федерації гімнастики (FIG) офіційне підтвердження про зміну громадянства гімнастом.

Право виступати за Хорватію на міжнародних змаганнях Ковтун отримає лише через рік – з 10 липня 2026 року, після того, як відсидить карантин.

Ілля зможе виступити на чемпіонаті Європи, який у серпні 2026 року відбудеться в Загребі, а також на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, у грудні минулого року з'явилася інформація, що Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядають варіант зі зміною громадянства. Пізніше у січні спортсмен підтвердив своє бажання виступати під прапором Хорватії.

Сам Ковтун раніше пояснив своє рішення відмовитися від українського громадянства на користь хорватського. Спортсмен також не став засуджувати людей, які писали йому гнівні та образливі коментарі через рішення представляти Хорватію.

Зазначимо, що Ілля досяг значних успіхів на міжнародній арені. Він є срібним призером Олімпійських ігор 2024 року у вправах на паралельних брусах, а також має нагороди чемпіонатів світу та Європи.