Агент Луніна почав шукати українському голкіперу новий клуб – ЗМІ

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не має бажання провести ще одну кампанію в ролі дублера бельгійця Тібо Куртуа.

Про це повідомляє OKdiario.

За інформацією видання, агент українця Жорже Мендеш вже розпочав пошуки нового клубу для свого клієнта.

Водночас в Реалі хочуть лишити Луніна, адже він уже довів свою здатність допомагати команді у важкому становищі, втім, якщо в мадридський клуб надійде пристойна пропозиція і сам Андрій висловить бажання піти, то керівництво не чинитиме опору, оскільки розуміє бажання воротаря отримувати більше ігрового часу.

У сезоні 2024/25 Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів. Раніше голкіпер заявив, що планує залишитися у складі "вершкових".