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Бондарев завершив другу гонку Формули-4 в Муджелло

Олександр Булава — 12 липня 2025, 20:22
Бондарев завершив другу гонку Формули-4 в Муджелло
Олександр Бондарев
Instagram Олександра Бондарева

Сьогодні, 12 липня, відбулася друга гонка четвертого етапу сезону італійської Формули-4, який проходить у Муджелло.

У заїзді взяв участь український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев. 16-річний пілот розпочав перегони на 6-й позиції, згодом опустив на 10-ту.

Після рестарту через аварію опустився на 12-ту позицію, згодом втратив ще декілька місць через проблеми з болідом та у підсумку фінішував на 17-й позиції.

Нагадаємо, у першій гонці Бондарев фінішував восьмим, що стало найкращим результатом серед новачків та повторенням його другого найкращого результату в сезоні.

Фінальна третья гонка вікенду в Муджелло проходитиме завтра, 13 липня.

Олександр Бондарев Формула-4

Олександр Бондарев

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