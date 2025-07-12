Бондарев завершив другу гонку Формули-4 в Муджелло

Сьогодні, 12 липня, відбулася друга гонка четвертого етапу сезону італійської Формули-4, який проходить у Муджелло.

У заїзді взяв участь український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев. 16-річний пілот розпочав перегони на 6-й позиції, згодом опустив на 10-ту.

Після рестарту через аварію опустився на 12-ту позицію, згодом втратив ще декілька місць через проблеми з болідом та у підсумку фінішував на 17-й позиції.

Нагадаємо, у першій гонці Бондарев фінішував восьмим, що стало найкращим результатом серед новачків та повторенням його другого найкращого результату в сезоні.

Фінальна третья гонка вікенду в Муджелло проходитиме завтра, 13 липня.