Це був наш матч: Плеханов – про поразку України від Німеччини на Євробаскеті-2025 U-20

Головний тренер чоловічої збірної України U-20 Валерій Плеханов прокоментував поразку від команди Німеччини у першому матчі на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А, наголосивши, що "синьо-жовті" повинні були перемагати.

Про це він сказав у післяматчевій студії в ефірі Maincast.

"Дуже прикро програвати такі матчі. Я вважаю, що це був наш матч. Я задоволений деякими хлопцями, майже ніхто на цьому рівні не грав, тому претензії по першій чверті закономірні. 15 втрат та 11 підбирань на нашому кошику за першу половину – це дуже багато.

Але хлопці вчаться і я вважаю, що в наступній грі ми будемо виглядати краще. Краще в розумінні, в розумінні швидкості, розумінні фізичного контакту. Ви бачили, що можна було все, навіть "кидки через бедро". Треба звикати і брати свої очки", – зазначив він.

Тренер також поділився очікуваннями від наступного матчу, який Україна проведе проти Бельгії.

"Наступний суперник збірна Бельгії – дуже кремезна збірна. На останньому чемпіонаті Європи вони лише в овертаймі програли матч за третє місце грекам. Сьогодні вони на рівних і навіть з деякою перевагою грати проти італійців. Мають двох гарних шутерів і сьогодні грати зоною. Тому нам треба готуватись до зонного захисту і напрацьовувати варіанти.

Ми знаємо багато про Бельгію, плюс мої помічники підготують гарний скаутинг", – підкреслив Плеханов.

Нагадаємо, що збірна України повернулася в елітний дивізіон вперше з 2022, завдяки срібним медалям дивізіону В минулого року. У групі С, окрім Німеччини, Україна також зіграє проти Бельгії та Італії.