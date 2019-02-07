Михайлюк попрощався з Лейкерс. ФОТО

Святослав Михайлюк вже чекає зустрічі зі своєю новою командою.
Про це він написав у своєму Instagram.
Колишній гравець Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк звернувся до вболівальників клубу з прощальними словами. Нагадаємо, "озерні" обміняли українця в Детройт Пістонс.
"Моя мрія стала реальністю тут. Підтримка була дивовижною і завжди багато для мене значила. Що стосується Детройта, не можу дочекатися, коли стану Поршнем", - написав Михайлюк.
Переглянути цей допис в Instagram
Laker Nation, it was a dream come true. The support has been amazing and means so much to me. To Detroit, I cannot wait to be a Piston!
Свят взяв участь в останньому своєму матчі за Лейкерс проти Індіани і за 12 хвилин на майданчику зумів набрати 5 очок.
Джерело - Чемпіон.