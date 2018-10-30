Лейкерс поступився Міннесоті. Інші результати дня в НБА

У регулярному чемпіонаті НБА в ніч з 29 на 30 жовтня відбулося дев'ять матчів.

До вашої уваги результати ігор.

НБА

29 жовтня

Індіана — Портленд 93:103 (16:23, 33:22, 20:26, 24:32)

Філадельфія — Атланта 113:92 (20:25, 27:22, 31:13, 35:32)

Маямі – Сакраменто 113:123 (28:17, 23:34, 32:43, 30:29)

Нью-Йорк – Бруклін 115:96 (26:26, 26:18, 33:23, 30:29)

Чикаго – Голден Стейт 124:149 (28:44, 22:48, 39:33, 35:24)

Мілуокі – Торонто 124:109 (30:29, 32:24, 33:27, 29:29)

Міннесота – Лейкерс 124:120 (36:32, 28:34, 29:28, 31:26)

Сан-Антоніо – Даллас 113:108 OT (20:18, 33:27, 23:29, 26:28, 11:6)

Денвер – Нью-Орлеан 116:111 (20:24, 38:21, 26:31, 32:35)

Нагадаємо, Каррі встановив рекорд НБА.

Джерело - Чемпіон.