 Столяренко: Для нас це перший дорослий чемпіонат Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Столяренко: Для нас це перший дорослий чемпіонат Європи

Сьогодні 22:11 99 0
16-річна українка прокоментувала переможний дебют на європейській першості
Столяренко: Для нас це перший дорослий чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Юна українська бадмінтоністка Марія Столяренко задоволена дебютною грою на чемпіонаті Європи, який розпочався у Києві.

Про це зізналася сама 16-річна харків'янка після перемоги в стартовому поєдинку парного розряду Євро над ірландським дуетом.

"Для нас - величезна честь грати вдома, на рідній землі. За великим рахунком, ми ще юнірки. Це наш дебют на дорослому чемпіонаті Європи, тому була певна нервозність. Незважаючи на те, що чемпіонат проходить без уболівальників, ми відчуваємо допомогу домашніх стін і багатотисячної армії уболівальників, які підтримують нас", - сказала Столяренко у флеш-зоні.

Нагадаємо, Марія разом із Поліною Бугровою впевнено стартували на чемпіонаті Європи, перемігши в двох партіях ірландок Кейт Фрос і Мою Раян. У другому колі українки зустрінуться з сильною данійською парою - Бое/Поульсен.

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