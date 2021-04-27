Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 27 квітня, у Києві стартує чепіонат Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня. Для європейських бадмінтоністів першість стане останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. Таким чином до Києва з'їхались усі найсильніші бадмінтоністи, які визначать чемпіонів і призерів в 5 категоріях. Серед претендентів на медалі й 15 українських спортсменів.

Черед жорсткі карантинні обмеження вболівальники не зможуть потрапити на головну криту спортивну арену України. Проте українські вболівальники зможуть бути причетними до чемпіонату - прямі трансляції на території нашої держави в медіасервісі Мегого та на сайті Badmintoneurope.tv.

Фінальні поєдинки відбудуться у неділю, 2 травня.

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