 Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
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Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону

Сьогодні 07:01 199 0
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 27 квітня, у Києві стартує чепіонат Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня. Для європейських бадмінтоністів першість стане останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. Таким чином до Києва з'їхались усі найсильніші бадмінтоністи, які визначать чемпіонів і призерів в 5 категоріях. Серед претендентів на медалі й 15 українських спортсменів.

Черед жорсткі карантинні обмеження вболівальники не зможуть потрапити на головну криту спортивну арену України. Проте українські вболівальники зможуть бути причетними до чемпіонату - прямі трансляції на території нашої держави в медіасервісі Мегого та на сайті Badmintoneurope.tv.

Фінальні поєдинки відбудуться у неділю, 2 травня.

Слідкуйте за найоперативнішими новинами з чемпіонату на нашому сайті.

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