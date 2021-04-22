Українська команда: Валерій Атращенков

У змішаній парній категорії на Чемпіонаті Європи з бадмінтону у Києві Україну представлятимуть вже знайомі вам Михайло Махновський та Анастасія Прозорова, а також пара Валерій Атращенков - Єлизавета Жарка.

36-річний харків’янин Валерій Атращенков - чемпіон України 2010, 2012 (одиночна категорія), 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 (чоловіча парна категорія).

Бадмінтоном займається з 10-ти років. Спочатку тренувався у сестри, завдяки якій і обрав бадмінтон. Перший тренер - Головкіна Наталія Володимирівна. До бадмінтону займався водним поло. Тренується у Харківській ШВСМ. Правша. Грає ракеткою Babolat.

Найважливішим турніром в кар’єрі вважає Чемпіонат України.

Головною особистою ігровою перевагою вважає досвід.

Особистий ритуал: перед змаганням мовчати та тягнутися.

Улюблене спортивне гасло: Швидше, вище, сильніше!