Українська команда: Єлизавета Жарка

28-річна харків’янка Єлизавета Жарка - майстер спорту міжнародного класу. Чемпіонка України 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 в парній жіночій категорії і чемпіонка України 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 років в змішаній парній категорії.

Бадмінтоном почала займатись за порадами однокласників та батьків з 7-річного віку ще під час навчання у Харківському ліцеї мистецтв № 133. Перший тренер — Стерін Михайло Борисович. Тренується у Харківському Бадмінтонному Спортивному Клубі. Правша. Грає ракеткою Yonex Nanoray 800. Бадмінтон полюбила з першого року занять.

Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: літні юнацькі Олімпійські ігри 2010, "золото" на Європейських студентських іграх в парі (Хорватія, 2016 ), в міксті (Нідерланди, 2014), "бронза" юніорського Чемпіонату Європи до 19 років у складі збірної України, чвертьфінал Гран-прі Європи "Dutch Open" в одиночці.

Найпам’ятніші події в житті: Юнацькі Олімпійські ігри в Сінгапурі, Всесвітня універсіада в Казані, Європейські ігри в Баку та Мінську.

Головними особистими ігровими перевагами вважає самоконтроль та вміння боротися до кінця.

Основними перевагами в професії бадмінтоніста вважає уміння швидко приймати раціональні рішення, знаходити вихід з будь-якої ситуації.

Улюблене спортивне гасло: Мрій-Вір-Досягай!

Пара Валерій Атращенков - Єлизавета Жарка - 6-разові чемпіони України.