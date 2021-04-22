 Українська команда: Єлизавета Жарка | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Українська команда: Єлизавета Жарка

Сьогодні 16:18 302 0
Українська команда: Єлизавета Жарка

28-річна харків’янка Єлизавета Жарка  - майстер спорту міжнародного класу. Чемпіонка України 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 в парній жіночій категорії і чемпіонка України 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 років в змішаній парній категорії. 

Бадмінтоном почала займатись за порадами однокласників та батьків з 7-річного віку ще під час навчання у Харківському ліцеї мистецтв № 133. Перший тренер — Стерін Михайло Борисович. Тренується у Харківському Бадмінтонному Спортивному Клубі. Правша. Грає ракеткою Yonex Nanoray 800. Бадмінтон полюбила з першого року занять.

Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: літні юнацькі Олімпійські ігри 2010, "золото" на Європейських студентських іграх в парі (Хорватія, 2016 ), в міксті (Нідерланди, 2014), "бронза" юніорського Чемпіонату Європи до 19 років у складі збірної України, чвертьфінал Гран-прі Європи "Dutch Open" в одиночці. 

Найпам’ятніші події в житті: Юнацькі Олімпійські ігри в Сінгапурі, Всесвітня універсіада в Казані, Європейські ігри в Баку та Мінську. 

Головними особистими ігровими перевагами вважає самоконтроль та вміння боротися до кінця. 

Основними перевагами в професії бадмінтоніста вважає уміння швидко приймати раціональні рішення, знаходити вихід з будь-якої ситуації. 

Улюблене спортивне гасло: Мрій-Вір-Досягай!

Пара Валерій Атращенков - Єлизавета Жарка - 6-разові чемпіони України.

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