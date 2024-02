Гамільтон покине Мерседес в кінці 2024 року

7-кратний чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон покине Мерседес в кінці сезону 2024.

Про це повідомляє пресслужба німецької команди.

Британець використав опцію контракту про достроковий відхід з команди.

Гамільтон провів у Мерседесі 11 років і виграв за цей час 6 чемпіонств.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.