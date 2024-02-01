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Гамільтон покине Мерседес в кінці 2024 року

Гамільтон провів у Мерседесі 11 років
Сьогодні 21:19 143 0
Гамільтон покине Мерседес в кінці 2024 року
#Ferrari, #Льюїс Гамільтон, #Мерседес

Джерело - Чемпіон.

7-кратний чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон покине Мерседес в кінці сезону 2024.

Про це повідомляє пресслужба німецької команди.

Британець використав опцію контракту про достроковий відхід з команди.

Гамільтон провів у Мерседесі 11 років і виграв за цей час 6 чемпіонств.

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