Джерело - Чемпіон.
Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон став переможцем Гран-прі Саудівської Аравії.
Перегони переривалися двічі через аварії на трасі за участю Міка Шумахера в першому випадку і за участю Микити Мазепіна, Серхіо Переса та Джорджа Расселла - у другому.
Завдяки сьогоднішній перемозі Гамільтон зрівнявся з Ферстаппеном за очками у загальному заліку пілотів. Фінальний та чемпіонський етап сезону відбудеться 10-12 грудня в Абу-Дабі.
Загальний залік перед останнім етапом:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 369,5
2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 369,5
3. Валттері Боттас (Мерседес) - 218
4. Серхіо Перес (Ред Булл) - 190
5. Шарль Леклер (Феррарі) - 158