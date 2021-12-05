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Гамільтон з труднощами виграв Гран-прі Саудівської Аравії

Сьогодні 21:52 180 0
Гамільтон зрівнявся з Ферстаппеном за очками у загальному заліку пілотів
Гамільтон з труднощами виграв Гран-прі Саудівської Аравії
Фото Getty Images
#Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон став переможцем Гран-прі Саудівської Аравії.

Перегони переривалися двічі через аварії на трасі за участю Міка Шумахера в першому випадку і за участю Микити Мазепіна, Серхіо Переса та Джорджа Расселла - у другому.

Завдяки сьогоднішній перемозі Гамільтон зрівнявся з Ферстаппеном за очками у загальному заліку пілотів. Фінальний та чемпіонський етап сезону відбудеться 10-12 грудня в Абу-Дабі.

Загальний залік перед останнім етапом:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 369,5

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 369,5

3. Валттері Боттас (Мерседес) - 218

4. Серхіо Перес (Ред Булл) - 190

5. Шарль Леклер (Феррарі) - 158

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