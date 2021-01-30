Джерело - RTL.
Мерседес підтримає пропозицію Ред Булл заморозити розвиток моторів у Формулі-1, починаючи з 2022 року.
Про це заявив виконавчий директор німецької команди Тото Вольфф.
"Якщо заморозка подальшого розвитку моторів необхідна для того, щоб команда Ред Булл могла вижити і залишилася в Формулі-1, ми підтримаємо цю пропозицію", - заявив функціонер.
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"У Ред Булл цікавий та амбіційний проект, але я думаю, що вони зможуть його реалізувати. Ось чому ми підтримаємо ідею заморозки розвитку моторів", - розповів Вольфф.
Рішення з питання заморозки було перенесено на лютий.
Нагадаємо, Феррарі - найкраща команда за складом пілотів на сезон-2021.