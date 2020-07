Вільямс збереже поточний склад пілотів на сезон-2021.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Джордж Расселл та Ніколя Латіфі підписали з командою нові угоди.

