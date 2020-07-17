Британець проведе третій сезон у складі команди

Джерело - Чемпіон.

Вільямс збереже поточний склад пілотів на сезон-2021.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Джордж Расселл та Ніколя Латіфі підписали з командою нові угоди.

Bring it on 2021 🗓️



Looking forward to seeing these two continuing to do their stuff with the team next year 👊#HungarianGP 🇭🇺 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/gXzfhgjKEB — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 16, 2020

Британець проведе третій сезон у складі колективу з Гроува, його напарник - другий.

Нагадаємо, Гамільтон поговорив з пілотами, які не встали на одне коліно.