Карріка звільнили з посади головного тренера Мідлсбро

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Майкл Каррік звільнений з посади головного тренера клубу Чемпіоншипу Мідлсбро.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Окрім самого 43-річного фахівця, Мідлсбро покидають і його асистенти – Джонатан Вудгейт і Грем Каррік.

Майкл Каррік очолював Мідлсбро з жовтня 2022 року. До цього працював асистентом і виконувачем обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед, за який виступав у якості гравця у 2006 – 2018 роках.

Мідлсбро завершив поточний сезон на десятому місці в турнірній таблиці Чемпіоншипа з 64 очками в активі.

Наприкінці грудня минулого року Каррік увійшов у десятку найбільш недооцінених футболістів у історії за версією порталу GiveMeSport.