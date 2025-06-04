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Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи-2025

Олександр Булава — 4 червня 2025, 19:17
Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи-2025
НОК України

Збірна України виборола срібну медаль в груповій технічній програмі на чемпіонаті Європи, який триває у португальському Фуншалі.

Олександра Горецька, Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Дар'я Мошинська, Дар’я Принько, Анастасія Шмоніна отримали оцінку 266.2233 бала за свій виступ (108.3 за артистичність та 157.9233 за виконання), що стало другим результатом.

Перемогу здобули представниці Іспанії, трійку призерів замкнула Франція).

Це вже друга нагорода сезону для наших спортсменок у цій дисципліні. Раніше вони виграли етап Кубку світу в Сомабеї (Єгипет).

Результати технічної програми

  1. Іспанія – 290.3810 бала
  2. Україна – 266.2233
  3. Франція – 265.7233

Перша нагорода на континентальній першості дозволила Україні піднятися на шосте місце в медальному заліку чемпіонату.

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