Він хоче великі грошові бої: Паркер – про відмову Усика від поєдинку

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер оцінив потенційний бій з володарем титулів WBO, WBC і WBA Олександра Усика.

Цитує боксера The Ring.

Під час зустрічі на кулачних боях в Італії новозеландець запропонував українцеві провести поєдинок, але той відповів відмовою.

"Я підійшов до нього і сказав: "У тебе залишилося два бої. Мабуть, у наступному ти поб'єшся з Дюбуа, а в останньому тобі слід зустрітися зі мною". А він такий: "Ні, ні, ні, ні".

Я думаю, що Усик хоче великі грошові бої. Я вважаю, що після Дюбуа він хоче знову побитися з Джошуа або Ф’юрі. Він сказав: "Роби свою справу, не переживай. Коли я завершу кар'єру, ти зможеш отримати свій шанс".

Я б із задоволенням скористався можливістю перевірити себе з Усиком. Я вірю, що наразі він найкращий боєць або найкращий суперважковаговик нашого покоління", – сказав Паркер.