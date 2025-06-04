Дурість у голові була: Будківський – про перехід в російський клуб
Нападник Зорі Пилип Будківський вважає, що прийняв необдумане рішення, коли погодився перейти в Анжі у 2018 році.
Слова Будківського наводить YouTube-канал Дениса Бойка.
"Анжі. Це такий період, бачиш… Мабуть, це перше необдумане рішення, яке я прийняв у кар'єрі.
Фінансові умови були непогані, чесно сказати. Тоді вже збори почалися в команди. Я дуже довго чекав, коли… Трабзонспор дуже хотів купити. Сезон непоганий був, ми потрапили в єврокубки, я на другому місці закінчив гонку бомбардирів після Мхітаряна.
Я чекав-чекав, кажуть: "Чекай, зараз усе вирішується". Команда поїхала на збори і вже повернулася, а я все сиджу й чекаю.
Дзвінок, кажуть: "Все, Трабзонспор уже не хоче. Ти дав якесь інтерв'ю, турки все перекрутили — вже не хочуть".
Я кажу: "Варіанти які?" – Треба поговорити з Вернидубом, щоб узяли тебе назад. Або ось є такий варіант, як Анжі.
У принципі, я подивився… Я розумів, що почалася війна, а я таке рішення прийняв. Мабуть, тоді ще трошки дурість у голові була, повністю не було розуміння, що таке відбувається", – розповів нападник.
Будківський вважає даний трансфер помилкою у своїй кар'єрі.
"Це я зрозумів, коли пів року там побув, повернувся, потім я ще раз туди приходив на пів року — це востаннє, коли я туди приходив, я вже розумів, що дуже неправильно роблю. За цей вчинок хотілося б вибачитися, я цього не повинен був робити. Це такий період, який хочеться забути, просто викреслити", – розповів Будківський.
Напередодні Будківський поділився враженнями від спілкування з зірковим боксером Олександром Усиком, з яким він формально був партнером по команді.