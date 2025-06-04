Дурість у голові була: Будківський – про перехід в російський клуб

Нападник Зорі Пилип Будківський вважає, що прийняв необдумане рішення, коли погодився перейти в Анжі у 2018 році.

Слова Будківського наводить YouTube-канал Дениса Бойка.

"Анжі. Це такий період, бачиш… Мабуть, це перше необдумане рішення, яке я прийняв у кар'єрі.

Фінансові умови були непогані, чесно сказати. Тоді вже збори почалися в команди. Я дуже довго чекав, коли… Трабзонспор дуже хотів купити. Сезон непоганий був, ми потрапили в єврокубки, я на другому місці закінчив гонку бомбардирів після Мхітаряна.

Я чекав-чекав, кажуть: "Чекай, зараз усе вирішується". Команда поїхала на збори і вже повернулася, а я все сиджу й чекаю.

Дзвінок, кажуть: "Все, Трабзонспор уже не хоче. Ти дав якесь інтерв'ю, турки все перекрутили — вже не хочуть".

Я кажу: "Варіанти які?" – Треба поговорити з Вернидубом, щоб узяли тебе назад. Або ось є такий варіант, як Анжі.

У принципі, я подивився… Я розумів, що почалася війна, а я таке рішення прийняв. Мабуть, тоді ще трошки дурість у голові була, повністю не було розуміння, що таке відбувається", – розповів нападник.